Départ du Rallye du Maroc 2018, vendredi depuis Fès

Le coup d’envoi du Rallye du Maroc 2018 sera donné vendredi depuis la ville de Fès, ont annoncé les organisateurs.



Ce Rallye-Raid Fès-Arfoud-Fès, qui se poursuivra jusqu’au 9 octobre, verra la participation de pas moins de 150 participants, ont-ils indiqué, mardi soir, lors d’une conférence de presse.



Cette compétition, à laquelle prendront part des concurrents de quelque 31 nationalités toutes catégories confondues (Moto, Quad, SSV, Auto, Camion), sera marquée par une participation marocaine distinguée. Seront notamment au départ Souad Al Moktadiri, Al Harit Jabri, El Ouafi Abdelghani et Mostapha Errahmani.



De grands noms de la scène internationale participeront à cette édition, dont le qatari Nasser Al Atiyah, invainu depuis 2014 au Maroc, l’espagnol Carlos Sainz ou encore le français Stéphane Peterhansel.



Le directeur du Rallye, David Castera, a mis l’accent, à cette occasion, sur le choix porté sur la ville de Fès pour abriter cet événement d’envergure, faisant état de l’appui du ministère du tourisme, du transport aérien, de l'artisanat et de l'économie sociale.



Le Rallye du Maroc est une rude épreuve internationale, a-t-il poursuivi, notant qu’il s’agit d’une ‘’course de désert et un grand défi’’.



Ce Rallye connait la participation de champions, d’amateurs et de professionnels, a fait savoir M. Castera.



Pour la première fois, ce rallye, initié par ODC Events, aura un caractère social et caritatif, du fait qu’il aidera l’association ‘’Autara-Errachidia’’ à réaliser des projets d’eau potable et d’abreuvage du bétail.