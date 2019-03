Départ depuis Nice du rallye Aicha des Gazelles du Maroc

Unique en son genre, cet incomparable rallye rassemble chaque année, depuis 1990, des femmes de 18 à 71 ans et de nationalités différentes dans le désert marocain.



Pour la cinquième année consécutive, la ville de Nice a accueillie le village départ du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, rapportent des médias locaux.



Le rallye, qui en est à sa 29e édition, s’est élancé à destination de Sète où les équipages européens engagés vont embarquer ce soir pour quatorze jours d'aventure au Maroc. Ils vont rejoindre à Essaouira les équipages non-européens, pour une aventure unique du genre et où les vraies valeurs de tolérance, de solidarité, de persévérance se partagent.



Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, qui se poursuivra jusqu’au 30 mars courant, développe depuis sa naissance une autre vision de la compétition automobile : pas de vitesse, pas de GPS mais une navigation à l’ancienne, uniquement en hors-piste pour un retour aux sources de l’aventure.



Aux commandes d’un 4×4, d’un crossover, d’un crossover hybride, d’un quad, d’un SSV, d’un camion, d’une moto ou d’un véhicule électrique, les participantes vont devoir surpasser leurs limites et faire preuve de persévérance et de détermination pour parcourir plus de 1500 Km, en dunes, avec seulement des cartes, des boussoles, des règles et crayons pour s’orienter et surtout trouver le chemin le plus court en un minimum de temps. Un défi qu'elles sont nombreuses à vouloir relever chaque année depuis près de 30 ans.