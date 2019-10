Démocratie participative et plaidoyer pour la marocanité du Sahara: 35 ONG bénéficiaires d'un financement public en 2019 (El Khalfi)

Un total de 35 associations bénéficieront en 2019 d'un financement public dans les domaines de la démocratie participative, du plaidoyer civil pour la marocanité du Sahara et de la sécurité sociétale, a indiqué, mercredi à Rabat, le ministre délégué chargé des relations avec le parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.



Intervenant lors d'une rencontre consacrée à l’annonce des résultats des appels d’offres de projets d’associations et à la présentation du plan de promotion des subventions publiques accordées aux associations, M. El Khalfi a affirmé que 15 demandes ont été retenues dans le domaine de la démocratie participative, 10 dans celui de la sécurité sociétale et autant pour le plaidoyer civil en faveur de la marocanité du Sahara.



Le ministère a reçu 414 demandes, dont 75 ne remplissant pas les conditions de forme, a-t-il fait savoir, soulignant que son département veille à respecter l’égalité des chances, à la concurrence loyale et au suivi de l’impact et des résultats de ces subventions.



Par ailleurs, M. El Khalfi a souligné que le plan du ministère pour la promotion de la subvention publique aux associations dans ces trois domaines constitue un saut dans le processus de l'action du secteur, notant que le budget du ministère au titre de la loi de finances 2019 comporte pour la première fois une rubrique consacrée aux subventions directes pour les associations.