Démantèlement d'une cellule terroriste de 6 éléments à Sidi Bennour, El Jadida, Mohammedia et Marrakech

Dans le cadre de la lutte contre les menaces terroristes en relation avec l'organisation dite "Etat islamique", le Bureau central des investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), a procédé jeudi au démantèlement d'une cellule terroriste dans les villes de Sidi Bennour, El Jadida, Mohammedia et Marrakech, a indiqué le ministère de l'Intérieur.



Cette cellule est composée de 6 éléments âgés entre 27 et 40 ans, dont un ex-détenu dans le cadre de la loi anti-terroriste, qui entretenait des liens avec des éléments actifs dans la branche de "Daech" en Libye, a précisé le ministère dans un communiqué. Une surveillance sécuritaire minutieuse a révélé l'adhésion des mis en cause, qui ont prêté allégeance à "Daech", à l'agenda destructeur de cette organisation terroriste, à travers la planification d'opérations terroristes dans le Royaume, a souligné la même source. Les prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, a ajouté le communiqué.