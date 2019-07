Démantèlement à Tanger d'une cellule terroriste liée à "Daech"

Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), a démantelé, samedi une cellule terroriste liée à "Daech" composée de cinq extrémistes, âgés entre 24 et 36 ans, dont un ancien détenu pour affaires du terrorisme et qui avait combattu dans les rangs des groupes terroristes sur la scène syro-irakienne.



Les éléments de cette cellule terroriste étaient en contact avec des membres partisans du groupe "Daech" en vue de coordonner et de préparer des attaques contre des sites sensibles dans le royaume, indique le BCIJ dans un communiqué.



Les investigations sont en cours avec les mis en cause avant leur présentation devant la justice à la fin de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, conclut le communiqué du BCIJ