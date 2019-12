Défilé de stars au festival international du film de Marrakech

Pour cette 18ème édition, les femmes sont particulièrement à l'honneur, avec un jury présidée par l'actrice écossaise Tilda Swinton, plusieurs comédiennes réalisatrices et une programmation de films engagés comme "Noura rêve" (2019), évoquant les injustices du système patriarcal en Tunisie.



Le jury comprend notamment la réalisatrice française Rebecca Zlotowski qui milite activement pour la parité dans le monde du cinéma et de l'audiovisuel. Avec elle, siègent la réalisatrice britannique Andrea Arnold, l'actrice franco-italienne Chiara Mastroianni, l'acteur suédois Mikael Persbrandt ainsi que les cinéastes australien David Michôd, afghan Atiq Rahimi, brésilien Kleber Mendonça Filho et marocain Ali Essafi.



Ce jury très mixte doit départager les 14 films en compétition pour le grand prix de l'Etoile d'or qui sera remise lors du gala de clôture, le 7 décembre.



Les cérémonies d'hommage distinguent dans la parité quatre célébrités de quatre continents, l'Américain Robert Redfort, le Français Bertrand Tavernier, l'Indienne Priyanka Chopra et la Marocaine Mouna Fettou.



Une grande place est donnée aux échanges avec le public, avec des "conversations" quotidiennes avec les artistes de renom, à commencer par Marion Cotillard, l'actrice française la plus en vue à Hollywood ou la tunisienne Hend Sabry, étoile consacrée dans le monde arabe.



Le festival rend aussi hommage au cinéma australien, considéré comme un des plus anciens au monde, avec une vingtaine d'acteurs et réalisateurs attendus dans la capitale touristique du Maroc, dont Naomi Watts.



Cette actrice britannique qui a grandi en Australie a récemment interprété la journaliste américaine Gretchen Carlson, à l'avant garde du mouvement #metoo avec son combat contre le magnat de Fox News Roger Ailes.



La programme comprend des films grand public anciens comme le "Mad Max" de George Miller (1979) ou plus récents comme "The Irishman" de Martin Scorsese, avec Robert De Niro - duo légendaire qui avait tenu l'affiche lors de l'édition 2018 du festival.



"The Irishman" est produit et diffusé par la plateforme américaine Netflix qui soutient les ateliers de l'Atlas, des rencontres professionnelles destinées à développer et promouvoir les films d'Afrique et du Moyen Orient.



Plusieurs films seront diffusés gratuitement sur écran géant sur la grande place touristique Jemaa El Fna, coeur battant de la ville, pendant le festival.