Défi de la lecture arabe: une Marocaine parmi les huit participants aux phases finales

Huit élèves prennent part aux phases finales de l'émission "Défi de la lecture arabe", dont la Marocaine Fatima Ezzahrae Akhyar.



Les huit concurrents vont participer au quatrième épisode de l'émission prévu vendredi prochain, selon la Fondation Mohammed Ben Rashid Al Maktoum Global Initiatives.



De nouveaux défis vont agrémenter cette nouvelle étape de l'émission au terme de laquelle quatre candidats seront éliminés de la course au titre de cette année, alors que les quatre qualifiés rejoindront les huit autres se trouvant dans la "zone de sécurité" pour disputer la prochaine étape des qualifications, poursuit la même source.



Outre l'élève marocaine, se sont qualifiés à ce tour la Tunisienne Ayet Noureddine, la Saoudienne Joumana El Malki, le Palestinien Omar El Maayta alors que quatre autres participants se trouvent désormais dans la "zone du danger".



La Marocaine Fatima Ezzahrae Akhyar, élève au lycée qualifiant Cadi Ayyad de Tétouan (académie de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima) représente le Maroc à la quatrième édition du Défi de la lecture arabe, après avoir remporté le concours national de lecture.



Dans sa quatrième édition, cette émission a enregistré une participation record avec plus de 13,5 millions d'élèves représentant 49 pays et plus de 62.000 écoles.



La Marocaine Meryem Amjoune (9 ans) est la tenante du titre de la précédente édition de cette émission.