"Défi de la lecture arabe" à Dubaï : la Marocaine Fatimazahra Akhiar qualifiée pour le dernier tour

Cinq candidats dont la Marocaine Fatimazahra Akhiar se sont qualifiés samedi pour le dernier tour de la 4ème édition de l'Arab Reading Challenge (Défi de la lecture arabe), a indiqué la Fondation internationale Mohammad Bin Rashed Al Maktoum, organisatrice de l'événement.



Le dernier tour de cette compétition aura lieur mercredi prochain, selon la même source.



Élève au lycée Cadi Ayyad à Tétouan, Fatimazahra Akhiar représente le Maroc après avoir remporté le concours national de la lecture.



Lancé en 2016, le "Défi de la lecture arabe" est doté de 11 millions de dirhams émiratis, soit 3 millions de dollars environ.



L'édition 2019 a connu une participation record qui a atteint plus de 13,5 millions d'élèves de 49 pays et plus de 62 mille établissements scolaires sous la supervision de 113 mille enseignants.



L'élève marocaine Meryem Lahcen Amjoune avait remporté le titre de l'édition 2018 "Défi de la lecture arabe" .