Découverte en Patagonie argentine de fossiles d'une espèce inconnue de dinosaure

Le dinosaure, présenté lundi au Centre culturel de la science de Buenos Aires, a été baptisé "Bajadasaurus pronuspinax" en référence à la Bajada Colorada, une formation géologique située dans la province de Neuquén où ont été retrouvés les restes de l'animal qui a habité la Terre il y a 140 millions d'années.



Selon le paléontologue Pablo Gallina, le "Bajadasaurus" est un membre de la famille des dicreosáurids, appartenant au grand groupe des sauropodes.



"Les sauropodes sont les grands dinosaures au long cou et aux longues queues herbivores et atteignant des tailles colossales de 40 mètres de long, mais il s'agit en particulier d’une petite famille au sein des sauropodes. Ils auraient donc une longueur d’environ 9 ou 10 mètres", a relevé M. Gallina, cité par les médias locaux.



Les premiers vestiges du "Bajadasaurus Pronuspinax" ont été découverts fin 2013 et, depuis lors, les chercheurs ont procédé à un "long" processus consistant à nettoyer les fossiles, à visiter différents musées et à comparer les vestiges de ce dinosaure avec ceux d'autres espèces répartis dans le monde entier.



Les résultats de l'étude menée par quatre paléontologues et chercheurs ont été publiés lundi dans la revue scientifique Scientific Reports.