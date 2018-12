Découverte des corps de deux touristes étrangères dans une zone montagneuse au Maroc

Les corps de deux touristes étrangères, l'une de nationalité norvégienne et l'autre danoise, portant des signes de violence à l'arme blanche au niveau du cou, ont été retrouvés lundi matin dans une région montagneuse non surveillée, à 10 km du centre Imlil, dans la province d'El Haouz, en direction du sommet de mont Toubkal, a-t-on appris auprès des autorités locales de la province d'El Haouz.



Aussitôt informées de l'incident, les autorités locales et sécuritaires se sont rendues sur les lieux et une enquête a été ouverte sous la supervision du parquet compétent en vue d'élucider les circonstances de cet acte criminel, selon la même source.