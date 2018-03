Découverte d'armes de guerre dans un appartement à Toulouse

Un véritable arsenal de guerre a été découvert mercredi soir par la police française lors d'une intervention dans un appartement à Toulouse (sud), rapporte la chaîne d'information en continu BFMTV.



Les policiers ont retrouvé une Kalachnikov et son chargeur ainsi que des munitions, deux fusils d'assaut, un fusil de précision, un fusil à canon scié et un gilet pare-balles, précise la même source, faisant savoir que cette découverte fortuite a été réalisée alors que la police intervenait dans le logement après avoir été appelée pour un différend conjugal.



Quatre personnes, dont le couple ayant eu une altercation, ont été interpellées et placées en garde à vue, ajoute BFMTV, notant que ces individus ne sont pas connus des services de renseignements. Seul l'un d'entre eux est connu des services de police et a des antécédents judiciaires pour des délits de droit commun.



L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Toulouse.