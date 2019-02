Décollage de la fusée SpaceX avec à son bord une sonde lunaire israélienne

La fusée américaine SpaceX avec à son bord la première sonde israélienne à destination de la Lune a décollé jeudi soir de Cap Canaveral aux Etats-Unis.



Le début du vol se déroulait sans problème, le premier étage se séparant sans incident un peu moins de trois minutes après le décollage. Le second étage de la fusée doit placer la sonde israélienne, baptisée Bereshit (Genèse, en hébreu) et développée par une organisation privée, en orbite terrestre 33 minutes après le décollage. L'alunissage est programmé pour dans sept semaines, le 11 avril. Ce serait la première fois de l'Histoire qu'un appareil privé se pose sur la Lune.



Des partenaires non-israéliens ont participé. SpaceIL communiquera avec la sonde grâce à des antennes de la Swedish Space Corporation. La Nasa a mis à disposition son Deep Space Network pour renvoyer sur Terre les données de Bereshit. L'agence spatiale américaine a aussi installé un rétro-réflecteur laser sur le robot afin de tester le potentiel du laser pour la navigation spatiale.



In fine, le robot n'a été conçu que pour durer quelques jours.