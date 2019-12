Déclaration finale du 4ème Forum parlementaire France-Maroc

Les parlementaires des deux pays soulignent que si la sécurité est une nécessité indiscutable, l’investissement dans les divers secteurs de développement économique et humain est tout aussi nécessaire et devrait constituer une priorité pour les pays du continent.



Les parlementaires français et marocains ont par ailleurs vivement condamné le terrorisme qui frappe aussi bien les populations civiles que les forces de sécurité, exprimant leur préoccupation face à la détérioration de la situation sécuritaire sur le continent, particulièrement en Libye et au Sahel.



Selon eux, la situation actuelle requiert plus que jamais des réponses concertées et solidaires des pays de l’Union européenne et de l’Afrique à l’égard des Etats engagés dans la lutte contre le terrorisme, appelant les Etats de l’UE et de l’Afrique à soutenir les efforts en faveur de la stabilité et de la paix dans les pays et régions touchés par des crises en Afrique et à apporter, dans le domaine sécuritaire et de la lutte contre le terrorisme, une contribution accrue aux actions déjà entreprises dans un cadre agrée par les Etats de la région et la communauté internationale, en particulier au Sahel.



Dans leur déclaration finale, les parlementaires estiment que l'échange d'informations, l'appui à la coopération régionale des pays du G5 Sahel, y compris dans le domaine sécuritaire, la contribution au renforcement de la gouvernance et de la stabilité des pays membres du G5, sont indispensables pour combattre le terrorisme dans la zone.



Paix et sécurité



Ils ont appelé, à cet égard, les pays de la région et l'ensemble des partenaires bilatéraux et multilatéraux, à renforcer leur soutien politique et financier au G5 Sahel ainsi que leur appui au développement du caractère opérationnel de ses forces, qui luttent contre la menace persistance des groupes djihadistes.



Tout en rappelant leur apport éminent à la paix et à la sécurité, ils ont convenu d'encourager une intensification du partenariat entre la France et le Maroc en matière de lutte contre le terrorisme dans les Etats de la région sahélo-saharienne, ayant effectué la demande, et en faveur de leur stabilisation.



Ils ont souligné, dans ce contexte, leur conviction qu'il ne peut y avoir de paix et de sécurité sans solution politique et sans développement durable, rappelant que seules des réponses politiques inclusives et le respect par toutes les parties des accords contractés étaient susceptibles, en Libye comme au Sahel, de favoriser l'apaisement des crises.



Les participants affirment encourager, en outre, toutes les initiatives permettant d'endiguer la radicalisation, en insistant sur la formation, y compris des responsables religieux, mais aussi l'éducation, en se fondant sur les pratiques ayant donné des résultats et la tradition d'ouverture et de tolérance des deux pays.



Démocratie représentative



S’agissant des nouveaux défis de la démocratie représentative, les participants au forum ont réaffirmé leur confiance dans les systèmes politiques reposant sur l’élection de représentants du peuple par des processus libres, ouverts et transparents et le respect des droits de l‘Homme.



Le Forum parlementaire France-Maroc, ouvert par le président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand, le président de la Chambre des Représentants, Habib El Malki, le président du Sénat Gérard Larcher, et le 1er vice-président de la Chambre des conseillers Abdessamad Kayouh, a vu la participation des présidents des groupes d’amitié au sein des parlements des deux pays et de parlementaires français et marocains.



Créé en 2013, le Forum parlementaire franco-marocain rassemble les Présidents et des parlementaires issus des assemblées des deux pays. Il se tient alternativement au Maroc et en France.



Ce forum se veut un lieu privilégié de concertation et de coopération entre les deux chambres du Parlement français et les deux chambres du Parlement marocain et représente la dimension parlementaire du partenariat d’exception unissant le Maroc et la France.



Le prochain forum parlementaire se tiendra au Maroc en 2021, selon la Déclaration finale.