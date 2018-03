Décès du prix Nobel de médecine britannique John Sulston

Mike Stratton, le directeur du Wellcome Sanger Institute, a décrit le professeur qui est décédé mardi comme un "grand homme de sciences, un leader visionnaire".



John Sulston s'est vu remettre en 2002 le prix Nobel de médecine avec ses collègues britannique Sydney Brenner et Américain Robert Horvitz, pour leur "découvertes majeures sur la régulation génétique du développement des organes et de la mort programmée des cellules".



Leurs découvertes ont représenté une contribution vitale dans les études visant à comprendre le cancer.



Sulston a fondé le centre Sanger, près de Cambridge, en 1992 et il l'a dirigé jusqu'en 2000. Le centre est aujourd'hui l'un des plus importants au monde consacré aux recherches sur le génome humain.