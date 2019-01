Décès du journaliste français et critique de cinéma Henry Chapier

Chapier, qui était également passionné de photo et d'art, avait interviewé dans cette émission culte plus de 300 personnalités du monde de la politique et de la culture, auxquelles il avait bien souvent arraché des confessions.



Il a réussi à faire de Paris l’une des métropoles phares de la création photographique grâce à la création de la MEP, qu’il a co-fondé en 1996 et dont il avait assuré la présidence jusqu’en 2017.



Chapier avait aussi été membre du jury du festival de Cannes en 1996.



Lui rendant hommage, le ministre français de la culture, Franck Riester, a évoqué dans un tweet «un journaliste et interviewer inégalable» qui a «hissé la confession au rang d’art».