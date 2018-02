Décès du journaliste Mohamed Bahi, ancien séquestré de Tindouf

Souffrant depuis plusieurs années, Le journaliste, écrivain et membre du CORCAS Mohamed Bahi est décédé ce lundi 5 février 2018 à Salé.

Ce journaliste spécialisé dans les questions du Sahara a été séquestré dans les geôles de Tindouf durant 10 ans, de 1986 à 1996.



« Le séjour en prison a été un enfer d'années de souffrance due à l'isolement total, à la malnutrition, au manque de soin et à l'inhumanité des geôliers qui, jour après jour, torturaient les prisonniers. Les dirigeants du POLISARIO sont ceux là mêmes qui pratiquent la torture.



L'objet des mesures d'isolement était de prévenir tout contact avec les autres prisonniers et entre les membres d'une même famille » avait-il témoigné devant la quatrième commission, aux Nations Unies.



Le défunt sera inhumé à Salé.