Décès du chef d'orchestre letton Mariss Jansons

Le chef d'orchestre letton Mariss Jansons, qui a dirigé les formations les plus prestigieuses au cours de sa carrière, est mort à l'âge de 76 ans, a annoncé dimanche l'orchestre philharmonique de Vienne.



"Nous avons reçu ce matin la triste et bouleversante nouvelle de la mort de Mariss Jansons", a annoncé dans un communiqué le Philharmonique de Vienne que le maestro avait dirigé à trois reprises pour le prestigieux concert du Nouvel An.



Mariss Jansons est mort dans sa maison de Saint-Pétersbourg, ont précisé de leur côté les autorités russes.



Selon des proches de la famille du maestro, cités par des médias russes, Jansons, qui a subi plusieurs infarctus dans le passé, est décédé d'une insuffisance cardiaque.



Mariss Jansons dirigeait depuis 2003 l'Orchestre symphonique de la Radio bavaroise après avoir été à la tête d'autres formations réputées comme le Concertgebouw d'Amsterdam (2004-2016), l'orchestre philharmonique d'Oslo ou l'orchestre symphonique de Pittsburgh.



Né le 14 janvier 1943 à Riga, fils du chef d'orchestre Arvid Jansons, il fut un élève du chef d'orchestre autrichien Herbert von Karajan (1908-1989) et du Russe Yevgueny Mravinsky (1903-1988). Il avait étudié le violon, le piano et la direction au conservatoire de Leningrad.



Chef invité très prisé, il a collaboré avec presque tous les grands orchestres du monde ces dernières années. Mariss Jansons a fait notamment partie du club très fermé des chefs d'orchestre ayant dirigé l'Orchestre philharmonique de Vienne pour le concert du Nouvel-An, choisis par les musiciens eux-mêmes, en 2006, 2012 et 2016.