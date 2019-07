Décès du chanteur et compositeur marocain, Hassan Mégri

Le chanteur-compositeur, Hassan Mégri, membre du célèbre groupe musical les "Frères Mégri", est décédé dimanche à Rabat à l'âge de 77 ans, des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès de sa famille.



Né en 1942 à Oujda, Hassan Mégri, créateur du groupe Mégri, composé de Hassan, Mahmoud, Younès et Jalila, a réussi à donner un nouveau souffle à la chanson marocaine. Homme aux talents artistiques multiples, Hassan Mégri est à la fois auteur, compositeur, interprète, artiste peintre et chercheur assidu dans la calligraphie iconographique persane.



Fondateur du Comité national de la musique, le défunt avait été distingué d'une médaille d'Or décernée par l'Académie "Arts-Sciences-Lettres" de Paris et de la "World medal of freedom" octroyée par The american biographical institute.



La consécration des "Mégri" à L'Olympia à Paris (1976) puis le Disque D'or (PHILIPS) et le prix du "Rabab d'Or" (2003) octroyé aux grandes stars du monde arabe, sous le parrainage du Conseil International de Musique – UNESCO, entre autres distinctions honorifiques, sont autant de témoignages quant à l'apport artistique des Mégri, rénovateurs et leaders de la chanson arabophone universelle du monde arabe.



Les funérailles auront lieu dimanche au cimetière Chouhada à Rabat après la prière d'Al Asr.