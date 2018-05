Décès du célèbre homme d'affaires français Serge Dassault

Considéré comme l’une des plus grandes fortunes françaises avec plus de 19 milliards d'euros, il est décédé au siège du groupe Dassault aviation dont il était le président, des suites d’une crise cardiaque, précisent les mêmes sources.



Serge Dassault, ancien élève de Polytechnique, était également engagé dans la politique et avait notamment occupé les postes de sénateur et maire de Corbeil-Essonnes en région parisienne.



Depuis 2004, il était connu en tant que patron de presse, à la tête du quotidien Le Figaro. Dans un communiqué, le président français Emmanuel Macron a indiqué qu'en Serge Dassault, la France perd un homme qui a consacré sa vie à développer un fleuron de l'industrie française.



"Toute sa vie, Serge Dassault aura veillé avec une attention extrême aux choix stratégiques du groupe hérité de son père, lui permettant d’opérer les virages indispensables et de conduire des innovations multiples", a ajouté le chef de l'Etat français.