Décès du célèbre DJ suédois Avicii à 28 ans

Tim Bergling, de son vrai nom, a été retrouvé sans vie à Mascate, la capitale du sultanat, selon un communiqué.



Le DJ a accédé à une célébrité mondiale avec son tube Wake Me Up, l'un des plus grands succès de l'année 2013, qui a cumulé près de 1,5 milliards de vues depuis lors sur YouTube.



L'annonce de sa mort soudaine a provoqué la stupéfaction de nombreux fans sur Twitter.