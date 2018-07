Décès du cardinal Jean-Louis Tauran: l'UMF présente ses condoléances au Pape François

L’Union des Mosquées de France (UMF) a appris avec une grande tristesse le décès du cardinal Jean-Louis Tauran, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, jeudi 5 juillet 2018, dans un hôpital du Connecticut aux USA.



"En cette douloureuse circonstance, l’UMF présente ses sincères condoléances et exprime sa profonde sympathie au Pape François, aux membres du conseil Pontifical pour le dialogue interreligieux, aux membres de la Conférence des Évêques de France (CEF), ainsi qu’aux membres du Service des Relations avec les Musulmans au sein de la CEF et aux proches du défunt", a indiqué le président de l'UMF, M. Mohammed Moussaoui.



L’UMF appelle les musulmans de France à avoir une pensée particulière à la mémoire de ce grand Homme de dialogue, notamment avec les musulmans et les institutions musulmanes du monde entier, qui a toujours œuvré pour la promotion d’une culture de la paix et de l’espérance pour vaincre la peur et de construire des ponts entre les hommes.



Gravement atteint de la maladie de Parkinson et récemment hospitalisé aux Etats-Unis, le cardinal français était président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. A ce poste, équivalent à un ministre au sein du gouvernement du Vatican, le cardinal Tauran était l'un des Français les plus hauts placés au sein de la Curie romaine.



Il avait été nommé le 20 décembre 2014 par le pape François camerlingue de l'Eglise, dont la fonction essentielle est d'assurer l'intérim au Vatican entre deux papes. Un titre important surtout en cas de conclave, ce que le cardinal Tauran n'a donc pas connu.



Le cardinal Tauran a toutefois eu un rôle important dans l'élection du pape argentin: alors cardinal protodiacre, c'est lui qui a été chargé d'annoncer au monde le nom du nouveau souverain pontife le 13 mars 2013. Le prélat français avait été fait cardinal par le pape Jean Paul II.



Le 1er septembre 2007, il avait été choisi par le pape Benoît XVI pour être président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux.



Polyglotte, Jean-Louis Tauran a passé la majeure partie de sa vie au service du Saint-Siège: ordonné prêtre en 1969 à Bordeaux, il avait été appelé à l'Académie pontificale ecclésiastique dès le début des années 1970.



Après un passage en nonciatures (ambassades), notamment au Liban, il avait été nommé sous-secrétaire pour les relations avec les Etats en 1989, un poste équivalent à celui de vice-ministre des Affaires étrangères.