Décès de la romancière américaine Toni Morisson, lauréate du prix Nobel de littérature

La romancière américaine et prix Nobel de littérature Toni Morrison est décédée lundi à New York à l’âge de 88 ans des suites d'une pneumonie, a annoncé mardi sa maison d’édition, Alfred A. Knopf.



Mme Morrison a passé son enfance dans l'Ohio, où elle a fait ses débuts dans le monde de l'écriture, pour ensuite devenir la première femme noire à obtenir le prestigieux prix Nobel, en 1993.



Acclamée par la critique et largement appréciée des Américains, elle a reçu d'autres distinctions aussi diverses que le prix Pulitzer, alors que quatre de ses romans ont été sélectionnés pour le club de lecture dirigé par l’animatrice vedette de talk-show Oprah Winfrey.



Mme Morrison a placé les Afro-Américains, en particulier les femmes, au cœur de ses écrits, à un moment où ils étaient en grande partie relégués à la marge de la société américaine, à la fois dans la littérature et dans la vie en général.



Avec un langage célébré pour son lyrisme, elle était réputée pour avoir transmis de manière puissante et inédite la nature de la vie noire en Amérique, de l'esclavage à la ségrégation raciale qui a duré plus d'un siècle après la fin de la Guerre de sécession.