Décès de l’ex-international marocain Mohamed Jarir "Houmane"

Le football national a perdu l'un des joueurs qui a beaucoup donné au ballon rond marocain, a indiqué la FRMF, ajoutant que le défunt a porté le maillot du Raja Casablanca et de l'équipe nationale à plusieurs reprises dont la phase finale de la Coupe du Monde 1970 au Mexique, où il avait inscrit le premier but du Onze national au Mondial face à l'Allemagne.



Né en 1944 au quartier Derb Sultan à Casablanca, il a fait ses débuts au football à l'âge de 8 ans avant de rejoindre le club du Raja où il a fait montre d'un haut niveau qui lui a permis de porter les couleurs de la sélection nationale et de réaliser des exploits historiques avec son équipe. Le défunt a inscrit le premier but du Maroc au Mondial contre l'Allemagne qui comptait dans ses rangs de grandes stars.