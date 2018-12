Décès de l'ancien président américain George H. W. Bush à 94 ans

Les États-Unis perdent une de leurs plus grandes figures politiques. George H. W. Bush, 41e président américain, est décédé vendredi à l'âge de 94 ans. L'annonce a été faite par son fils, George W. Bush, lui aussi ancien président des États-Unis.



« Jeb, Neil, Marvin, Doro et moi avons la tristesse d'annoncer qu'après 94 années remarquables, notre cher papa est mort », a déclaré George W. Bush dans un communiqué publié sur Twitter par un porte-parole de la famille.



« George H. W. Bush était un homme doté d'une noblesse de caractère et le meilleur père qu'un fils ou une fille aurait pu souhaiter. »



George H. W. Bush, membre du Parti républicain, avait dirigé les États-Unis de 1989 à 1993, et avait auparavant été vice-président de Ronald Reagan.