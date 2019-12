Décès de l'ancien ministre marocain Badreddine Senoussi

L’ancien ministre et ex-ambassadeur Badreddine Senoussi est décédé jeudi à l’âge de 86 ans, apprend-on auprès de sa famille.



Feu Senoussi avait occupé plusieurs postes notamment directeur du Cabinet royal sous le règne de feu Hassan II, ambassadeur dans plusieurs pays et ministre, outre des mission parlementaires. il était aussi président de la municipalité de Youssoufia.



Né en 1933, le défunt s’est également engagé dans l’action sociale. Il a ainsi créé la Fondation Hassan Senoussi des oeuvres sociales, le centre Dar Al Amane pour la femme et l’enfant, une école primaire et un centre de formation professionnelle à Tabriquet à Salé.



Les obsèques de feu Senoussi auront lieu après la prière du vendredi au cimetière Chouhada à Rabat.