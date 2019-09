Décès de l'ancien Président français Jacques Chirac

"Le président Jacques Chirac s'est éteint ce matin au milieu des siens. Paisiblement", a déclaré M. Salat-Baroux, époux de Claude Chirac.



Il était le 5e président de la Ve République. Sa carrière politique est immense : secrétaire d'État aux Problèmes de l'Emploi, ministre de l'Agriculture et de l'Intérieur, Premier ministre – par deux fois –, maire de Paris, président de la République – réélu en 2002 –, membre du Conseil constitutionnel.



Chirac aura accompagné pendant près de cinquante ans le quotidien des Français. Si le président et son bilan ont fait débat, l'homme a su se rendre sympathique, au point de devenir la personnalité politique préférée des Français.



L'Assemblée nationale et le Sénat ont observé une minute de silence pour rendre hommage à l'ancien président de la République Jacques Chirac. "Nous venons d'apprendre le décès de Monsieur Jacques Chirac, je vous demande de bien vouloir en hommage à sa mémoire observer une minute de silence", a déclaré le président de l'Assemblée Richard Ferrand (LREM) depuis le perchoir, les députés et membres du gouvernement présents se levant pour rendre hommage à l'ex-chef de l'État, avant de suspendre momentanément leurs travaux.