Décès de Peter Mayhew, qui incarnait Chewbacca dans "Star Wars"

L'acteur Britannique Peter Mayhew, qui a longtemps incarné le rôle de Chewbacca, personnage extraterrestre de la saga "Star Wars", est décédé à l'âge de 74 ans, a annoncé, jeudi, sa famille sur les réseaux sociaux.



"Avec un profond amour et de la tristesse, la famille de Peter Mayhew regrette de partager la nouvelle de la mort de Peter", ont indiqué ses proches sur Twitter.



Né à Londres en mai 1944, Peter Mayhew est décédé, mardi, à son domicile au Texas, où il a vécu.



"Pour lui, la famille de" Star Wars "signifiait beaucoup plus qu'un personnage de film", a affirmé sa famille.



Mayhew était adulé par les fans de "Star Wars" pour son interprétation de Chewbacca, une créature poilue et attachante qui était l'indissociable compagnon de Han Solo (Harrison Ford) et le copilote du Millennium Falcon.



Bien que Chewbacca n'ait articulé aucun mot et émettait seulement des grognements sons indéchiffrables, ce personnage est l'un des plus charismatiques de la saga de science-fiction conçue par George Lucas.



Avec une stature imposante de 2,21, Mayhew avait décroché son premier rôle au cinéma en 1976 sur le tournage de "Sinbad et l'oeil du tigre", dans lequel il incarnait un minotaure.



L’année suivante, il endosse le costume de Chewbacca dans le premier opus de "Star Wars". Un rôle qu’il a du quitter en 2015 après avoir joué dans "Le Réveil de la Force" en raison de problèmes de santé.



Il était toutefois resté "consultant" pour conseiller son successeur dans le rôle de Chewbacca, le basketteur finlandais Joonas Suotamo.



Une cérémonie à sa mémoire sera organisée pour sa famille et ses amis le 29 juin.