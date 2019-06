Décès de Mokhtar Gariout, ancien journaliste de la MAP

L'ancien journaliste de l'Agence Marocaine de Presse (MAP), Mokhtar Gariout, est décédé des suites d'une longue maladie, a-t-on appris samedi auprès de sa famille.



Né en 1952 à Taza, le regretté a travaillé pendant des années au sein des services de la rédaction centrale et au bureau régional de la MAP à Marrakech avant de rejoindre le bureau international de l'agence à Paris (de 2004 à 2009), puis de nouveau le bureau régional de Marrakech où il a exercé jusqu'à son départ à la retraite en 2012.



Feu Gariout, père de trois enfants, avait participé à la couverture de plusieurs événements nationaux et internationaux tout au long de sa carrière au sein des services de la rédaction centrale et à l’international.