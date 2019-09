Décès de Jacques Chirac : Message de condoléances du roi Mohammed VI à Claude Chirac

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances à Mme Claude Chirac, suite au décès de l'ancien président de la République française, M. Jacques Chirac.



En cette douloureuse circonstance, le souverain "présente à Mme Claude Chirac ses condoléances les plus attristées et partage avec elle sa sincère compassion."



"Le décès ce jour de votre bien-aimé père m'affecte profondément", affirme le roi.



Le Souverain salue "ce grand homme aux qualités humaines exceptionnelles. Il donnait à l’amitié toute sa valeur et savait l’exprimer en des gestes symboliques forts."