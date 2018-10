Décès d'une Palestinienne, blessée par des colons israéliens

Une Palestinienne est décédée vendredi soir en Cisjordanie occupée des suites de blessures provoquées par des jets de pierres de colons israéliens sur la voiture dans laquelle elle se trouvait, ont indiqué samedi des sources sécuritaires et des médias palestiniens.



Un porte-parole de la police israélienne a confirmé dans un communiqué que la voiture avait été la cible de jets de pierres, sans toutefois préciser qui les avait lancées. Il a affirmé qu'une enquête avait été ouverte, sans donner plus de détails. L'armée israélienne de son côté n'a pas réagi sur cette affaire.



Aicha Mohamed Rabi, 48 ans et mère de huit enfants, a été touchée par une pierre à la tête alors qu'elle se trouvait vendredi dans une voiture conduite par son mari, au sud de la ville de Naplouse, selon l'agence de presse palestinienne officielle Wafa, qui cite des sources médicales et de sécurité palestiniennes.



La Palestinienne est ensuite décédée dans un hôpital de Naplouse, selon les mêmes sources qui précisent que son mari a été légèrement blessé.



Des témoins palestiniens cités par Wafa ainsi que des sources sécuritaires ont affirmé que les pierres avaient été lancées par des colons israéliens.



Ce genre d'agressions commises par des colons israéliens se sont multipliées récemment en Cisjordanie, un territoire palestinien occupé depuis plus de 50 ans par Israël, a-t-on ajouté de sources sécuritaires palestiniennes.