Décès d’un casque bleu marocain en Centrafrique : Guterres exprime ses condoléances au Maroc

Dans une lettre adressée à l’Ambassadeur, représentant permanent du Maroc à l’ONU, M. Omar Hilale, dont la MAP a obtenu copie dimanche, M. Guterres affirme que “c’est avec un profond regret que j’ai appris le décès du caporal chef Rachid Abarki, membre du contingent marocain en service au sein de la Minusca, survenu le 24 avril 2018”.



“Je vous serai reconnaissant de bien vouloir transmettre à votre gouvernement et à la famille du disparu, mes sincères condoléances pour cette perte douloureuse et de leur exprimer ma gratitude pour la contribution du caporal chef Abarki à notre action de paix en République centrafricaine”.



Et d’ajouter: “Je tiens également à vous exprimer ma reconnaissance pour la contribution que le Gouvernement marocain continue d’apporter aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies”.



L’Organisation des Nations unies avait rendu un vibrant hommage, samedi 19 mai 2018, au Maroc pour sa contribution aux efforts de maintien de la paix, ainsi qu’aux casques bleus marocains et leurs familles pour leurs importants services et sacrifices pour la paix et la sécurité mondiale.



L’Onu a publié pour l’occasion une collection de photos et de posters dans les six langues officielles, en plus du portugais et du Swahili, sous le titre: “Merci le Maroc pour votre contribution et sacrifice”.



L’hommage au Maroc intervient dans le cadre de la campagne mondiale de communication “Merci à vous casques Bleus pour votre service et sacrifice” lancée par l’Onu pour sensibiliser sur l’importance stratégique des opérations de maintien de la paix et pour exprimer la reconnaissance aux pays participants ainsi qu’aux casques bleus et leurs familles pour leurs sacrifices au service de la paix dans le monde.



Quatorzième pays contributeur en troupes, le Maroc contribue avec 1600 casques bleus actuellement en service sous le drapeau de l’Onu dans les missions de maintien de la paix en République centre-africaine (MINUSCA) et en République démocratique du Congo (MONUSCO). Le Royaume a été sélectionné parmi 26 pays contribuant aux opérations de l’Onu pour recevoir l’expression d’une gratitude publique à travers le monde.