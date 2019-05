Décès d'Ahmed Bounajma, ancien journaliste de la MAP

L'ancien journaliste de l'Agence marocaine de presse (MAP), Ahmed Bounajma, est décédé, mercredi à Béni Mellal, a-t-on appris auprès de sa famille.



Né en 1952 à Tiflet, le regretté a rejoint la MAP en 1977, où il a travaillé au sein des services de la rédaction centrale jusqu’à 1994 avant d'occuper le poste de chef du service sport pendant des années.



Le défunt était également chef du bureau de la MAP à Djeddah en Arabie Saoudite jusqu’à 2004 avant d’exercer au sein des bureaux régionaux de l’Agence à Tétouan, Agadir et Béni Mellal.



Feu Bounajma, père de six enfants, avait participé à la couverture de plusieurs évènements nationaux et internationaux tout au long de sa carrière au sein des services de la rédaction centrale et à l’international.