Décès à 70 ans de France Gall, une figure de la chanson française

Dimanche, l'ex-président François Hollande a salué "une chanteuse lumineuse" et une "grande Française" qui avait su s'engager "pour de grandes causes et notamment pour l'Afrique".



Emmanuel Macron a lui aussi souligné dans un communiqué son "engagement dans de nombreuses causes", celles des femmes, des sans-papiers, et en Afrique, "où elle s'est engagée sur le plan humanitaire à partir de 1986, notamment au Mali puis au Sénégal". Dans la chanson "Babacar", France Gall évoque la détresse et la pauvreté d'une mère sénégalaise et de son fils qu'elle avait rencontrés.



Dimanche, le site sénégalais d'actualités "Dakaractu" évoque sa disparition en parlant de "la plus Sénégalaise" des Françaises, ajoutant que "son amour pour le Sénégal (était) connu de tous".



Née le 9 octobre 1947 à Paris sous le prénom d'Isabelle dans une famille d'artistes, France Gall enregistre un premier disque à 15 ans et connaît son premier succès à 16 ans avec "Sacré Charlemagne", qui devient vite un "tube" des cours de récréation. Sa rencontre avec Michel Berger en 1973 aura été déterminante: la "poupée" naïve des sixties trouve avec lui une nouvelle maturité, en tant que muse, épouse et interprète pendant près de 20 ans. De leur union restent d'inoubliables tubes - "Il jouait du piano debout", "Résiste", "Ella, elle l'a", "Babacar"... - 7 albums et de très nombreux concerts.



Elle dira "être née avec Michel Berger". C'est pourtant un autre auteur vedette de la chanson française qui lance sa carrière : Serge Gainsbourg, qui lui écrit en 1964 "N'écoute pas les idoles" et "Laisse tomber les filles", avant "Poupée de cire, poupée de son", avec lequel elle remporte l'Eurovision en 1965. Leur collaboration ne survivra pas à la très équivoque chanson "Les sucettes", écrite par Gainsbourg et avec laquelle elle essuie les moqueries.



La disparition de France Gall intervient quelques semaines après la mort d'un des plus grands monuments de la chanson populaire française, Johnny Hallyday, décédé début décembre à 74 ans après 60 ans de carrière. L'hommage qui lui a été rendu à Paris a réuni des centaines de milliers de personnes.



Atlasinfo avec AFP