Décès Chirac: "C'est une part de ma vie qui disparaît aujourd'hui" (Sarkozy)

"C'est une part de ma vie qui disparaît aujourd'hui", a affirmé Nicolas Sarkozy, en faisant part de sa "profonde tristesse" après l'annonce jeudi du décès de l'ancien chef de l'Etat Jacques Chirac.



"Il a incarné une France fidèle à ses valeurs universelles et à son rôle historique" et "il n'a jamais rien cédé sur notre indépendance, en même temps que sur son profond engagement européen", a ajouté dans un communiqué M. Sarkozy, en saluant "la stature imposante et la voix si particulière de Jacques Chirac" qui "ont accompagné la vie politique française pendant un demi-siècle".