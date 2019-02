Decathlon met en vente au Maroc un hijab du jogging

Sur le site de Decathlon, ce hijab – un voile qui couvre largement les cheveux des femmes musulmanes - est présenté comme "conçu pour la coureuse qui souhaite se couvrir la tête et le cou pendant sa course". Le voile en question est endossé sous la marque fille de Decathlon, Kalenji, spécialisée dans la course à pieds. Le hijab "ne bouge pas pendant la course", assure la description du produit, et a été "testé plusieurs fois par 20 femmes qui portent habituellement le hijab, et qui pratiquent du jogging, running ou trail de manière régulière".



« Ce hijab de running a été testé plusieurs fois par 20 femmes qui portent habituellement le hijab, et qui pratiquent du jogging, running ou trail de manière régulière. Il a été validé pour son confort et sa respirabilité », vante Decathlon.



Le célèbre équipementier français n'est pas le premier équipementier à se lancer dans le marché juteux des vêtements destinés aux femmes musulmanes. De grandes marques ont déjà mis en vente des vêtements destinés à une frange de la population, religieuse ou non, adepte du hijab.



Les perspectives économiques du marché de la mode musulmane sont alléchantes: selon la dernière édition du Global Islamic Economy report, publié par Thomson Reuters, «les dépenses des musulmans consacrées aux vêtements ont atteint 270 milliards de dollars en 2017», et devraient continuer d'augmenter dans les années à venir, atteignant «361 milliards de dollars en 2023».