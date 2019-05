Début des travaux à la Mecque du sommet extraordinaire arabe

Le sommet extraordinaire arabe a débuté ses travaux, jeudi à La Mecque, en présence du Prince Moulay Rachid, qui représente le Roi Mohammed VI.



Présidé par le Souverain d'Arabie Saoudite, Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, ce sommet est marqué par la présence de plusieurs dirigeants et présidents arabes, dont le Roi Abdallah II de Jordanie, l'Emir du Koweït, Cheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, les présidents d'Egypte, Abdelfattah Al-sissi, de la Tunisie, Béji Caïd Essebsi, de la Palestine, Mahmoud Abbas, le Souverain de Bahreïn, le Roi Hamad Ben Aissa Al Khalifa, en plus du secrétaire général de la ligue des Etats arabes, Ahmed Aboul Gheit.



Ce sommet se tient à l'invitation du Roi d'Arabie Saoudite afin de se concerter et de coordonner au sujet des questions qui préoccupent la région arabe en plus d'examiner les moyens de renforcer la paix et la stabilité dans la région.



L'ordre du jour de ce sommet comprend notamment l'examen des attaques perpétrées contre des navires de commerce dans les eaux territoriales de l'Etat des Emirats Arabes Unis et deux stations de pompage de pétrole en Arabie Saoudite, en plus des répercussions de ces évènements sur la paix et la stabilité régionale.