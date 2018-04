Début de l'enquête internationale sur l'attaque chimique présumée en Syrie

Le président russe Vladimir Poutine, allié indéfectible de la Syrie, a mis en garde dimanche les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni: une nouvelle frappe et ce sera "inévitablement le chaos" dans les relations internationales, a-t-il déclaré, cité dans un communiqué du Kremlin diffusé après une conversation téléphonique avec son homologue iranien Hassan Rohani, autre grand allié du régime syrien.



Les Etats-Unis prendront, eux, dès lundi de nouvelles "sanctions russes" en lien avec l'utilisation d'armes chimiques par le régime syrien, a annoncé l'ambassadrice américaine à l'ONU Nikki Haley.



Washington, Paris et Londres ont effectué samedi à l'aube des frappes contre trois sites présentés comme liés au programme d'armement chimique syrien, sans faire de victimes, en représailles à une attaque chimique présumée le 7 avril à Douma, qui était alors le dernier bastion rebelle dans la Ghouta, près de Damas.



Le régime a démenti toute implication dans cette attaque qui a fait au moins 40 morts et des centaines de blessés, selon les secouristes en zones rebelles, les Casques blancs.