Début d'un nouveau round de négociations commerciales Chine-USA à Pékin

Les discussions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis ont repris jeudi à Pékin au niveau des chefs de la négociation, à deux semaines de l’expiration du délai fixée par Donald Trump avant d'augmenter à nouveau les droits de douane sur les produits chinois.



Les Etats-Unis ont donné jusqu'au 1er mars à la Chine pour trouver un terrain d'entente sur les différends commerciaux entre les deux pays, avant de faire passer de 10 à 25% les droits de douane sur 200 milliards de dollars de produits importés de Chine chaque année.



Le président américain a cependant affirmé mardi qu'il pourrait accorder à la Chine un délai supplémentaire "si nous sommes proches d'un accord, un vrai accord". Selon le locataire de la Maison Blanche, les discussions actuellement en cours se "passent très bien".



Les entretiens, qui doivent se dérouler jusqu'à vendredi, ont été précédés depuis lundi à Pékin par des discussions de niveau subalterne. Aucune déclaration n’a été faite sur la teneur de ces pourparlers.



Washington se plaint de l'énorme excédent commercial que la Chine dégage de ses échanges avec les Etats Unis et exige aussi que Pékin mette fin à des pratiques jugées déloyales concernant le transfert de technologies, la propriété intellectuelle et les subventions aux entreprises publiques.