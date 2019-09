Début au Caire de la réunion des ministres arabes des AE, avec la participation du Maroc

La 152è session du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau des ministres des Affaires étrangères a ouvert ses travaux, mardi au Caire, avec la participation du Maroc.



Cette réunion, à laquelle le Maroc est représenté par la Secrétaire d'Etat près le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mounia Boucetta, débattra d'un certain nombre de questions épineuses et en suspens relatives notamment à certains conflits dans la région arabe.



La délégation marocaine participant à ce conclave comprend également l'ambassadeur du Maroc au Caire et le représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Tazi, le directeur de l'Orient, du Golfe, des organisations arabes et islamiques près le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Fouad Akhrif et le chef de la Division des Organisations arabes et islamiques au sein de ce ministère, Abderrahim Mouzian.



L'ordre du jour de la réunion comporte plusieurs points principaux, notamment la question palestinienne et le conflit israélo-arabe, les moyens de mise en oeuvre de l'Initiative de paix arabe, les récentes violations israéliennes à Al-Qods occupé et le statut de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).



L'ordre du jour de la session comprend également un point sur la sécurité de l'eau dans les territoires arabes occupés et le Golan arabe syrien occupé.



Les ministres arabes des Affaires étrangères devraient discuter, par ailleurs, d'une position arabe commune concernant la violation de la souveraineté irakienne par les forces turques, le soutien à la paix et au développement au Soudan, l'ingérence iranienne dans les affaires intérieures des pays arabes, la sécurité de la navigation et de l'approvisionnement en énergie dans la région du Golfe arabe et les menaces des armements israéliens sur la sécurité nationale arabe et la paix internationale.



Les ministres devraient aussi débattre de la création d'une zone exempte d'armes nucléaires, du soutien aux Républiques de Somalie et des Comores, de la résolution pacifique du différend frontalier entre l'Érythrée et Djibouti et du terrorisme international et des moyens de le combattre.



Les ministres arabes des Affaires étrangères discuteront également de la crise en Syrie, en Libye et au Yémen et des relations arabes avec des groupements internationaux et régionaux, des propositions de réforme et de développement de la Ligue des États arabes et des bureaux de la Ligue des États arabes à l'étranger, ainsi que du soutien aux personnes déplacées dans les pays arabes, notamment en Irak.



Peu avant le début des travaux de la réunion ministérielle, le comité ministériel arabe (quartet) chargé de suivre les développements de la crise avec l'Iran a tenu une réunion avec la participation des pays membres du comité (Emirats arabes unis, Egypte, Arabie Saoudite et Bahreïn) ainsi que le secrétaire général de la Ligue Arabe.



Le comité a passé en revue le rapport élaboré par le secrétariat général de la Ligue Arabe sur le suivi des développements de la crise avec l'Iran et les moyens d'affronter les ingérences de Téhéran dans les affaires intérieures arabes sur les plans politique, économique et médiatique.



Le comité a en outre élaboré un communiqué sur ce sujet ainsi qu'un projet de résolution intitulé "les ingérences iraniennes dans les affaires intérieures arabes", qui a été soumis à la réunion des ministres arabes des affaires étrangères.