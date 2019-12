Début à Tunis des travaux du 43è Congrès des DG de police et de sécurité arabes, en présence du Maroc

Le 43è Congrès des Directeurs généraux de police et de sécurité arabes s'est ouvert, mercredi à Tunis, en présence de délégations sécuritaires de haut niveau, dont celle du Maroc.



Le Royaume est représenté à cette rencontre par une délégation conduite par M. Mohamed Dkhissi, Directeur central de la police judiciaire et comprenant également Ahmed Ben Dahmane, Commissaire Divisionnaire à la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).



S’exprimant à l’ouverture des travaux, le Secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, Mohamed Ben Ali Komane a indiqué que ce congrès se tient alors que le monde arabe fait actuellement face à de nombreux défis sécuritaires qui exigent des pays arabes de conjuguer leurs efforts et de renforcer l’action commune.



Le retour des combattants terroristes des zones de conflit constitue un sérieux défi qu’il faut traiter non seulement du point de vue sécuritaire, mais aussi aux niveaux législatif et social, à travers notamment l’adoption des lois nécessaires et la mise en place de programmes pour la réhabilitation des membres des familles de ces combattants, a-t-il suggéré.



"C’est pour cet objectif que nous nous attelons actuellement à créer un Groupe pour détecter les menaces terroristes et analyser les actes de terrorisme, lequel Groupe sera indubitablement un atout majeur pour les efforts des pays arabes tendant à contrecarrer les phénomènes de l’extrémisme et du terrorisme", a-t-il soutenu.



Et le secrétaire général du Conseil d’ajouter que les crimes électroniques constituent de même un autre défi auquel les pays arabes sont confrontés, surtout dans le contexte de la déferlante des médias et des réseaux sociaux et la place prépondérante qu’ils occupent dans la vie quotidienne des citoyens. Il s’agit là d’un sujet d’une extrême importance sur lequel se pencheront les participants, à travers l’examen du projet de la stratégie arabe de lutte contre les crimes informatiques et la création au niveau du secrétariat général d’une unité chargée de promouvoir la coopération entre les pays arabes dans le domaine de la sécurité électronique.



Pour sa part, le président du Congrès, le lieutenant-général saoudien Khaled Ben Qarar Al-Harbi, a indiqué que la sécurité est le socle de toute stabilité.



"Nous sommes appelés avec force à déployer tous les efforts et à mobiliser tous les moyens nécessaires en vue d’assurer la sécurité de nos citoyens et l’unité et la stabilité de nos pays", a-t-il dit.



Il a, à cet égard, exalté les réalisations accomplies par le congrès lors de ses précédentes réunions, appelant par la même occasion à davantage de coordination, de coopération et de complémentarité sécuritaire entre tous les organes arabes chargés de la sécurité.



Dans une allocution à cette occasion, Youssef Chahed, chef du gouvernement tunisien chargé de gérer les affaires courantes, a fait constater que ce congrès se tient dans un contexte régional et international en perpétuelle mutation et où la région arabe traverse une phase délicate caractérisée par la recrudescence des menaces terroristes et des crimes transfrontaliers, outre l’exploitation des réseaux sociaux pour véhiculer des messages de haine et d’extrémisme.



Louant la coordination sécuritaire pour soutenir l’action arabe commune, M. Chahed a estimé que les événements que connaissent les scènes régionale et internationale exigent des pays arabes, plus que jamais, davantage de vigilance et de coordination afin de faire face aux différentes menaces, terroristes particulièrement.



"La vigilance demeure de mise, d’autant plus que l’organisation terroriste Daech s’est implantée dans la région arabe et particulièrement en Afrique du Nord, pour diverses raisons, dont notamment sa proximité de la région du Sahel et du Sahara et de l’espace européen", a-t-il recommandé.



Et d’ajouter que pour relever les défis sécuritaires qui se posent avec acuité, particulièrement terroristes, il importe de procéder à un diagnostic minutieux des dangers et d’entreprendre des mesures opérationnelles en phase avec les exigences de l’heure, à même de contribuer à l’amélioration des stratégies adoptées dans le domaine sécuritaire.