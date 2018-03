Début à Rabat des travaux de la 7e session de la Haute commission mixte de coopération maroco-qatarie

Les deux parties examineront, lors de cette session, les moyens à même de donner un nouvel élan à la coopération bilatérale et de promouvoir les échanges et les opportunités d'investissement et de partenariat.



Cette rencontre sera également l’occasion de procéder à l'évaluation du bilan de la dernière session, de prospecter les opportunités de coopération, d'examiner les sujets d'intérêt commun, de concerter et d'échanger sur un certain nombre de questions régionales et internationales.



La Haute commission mixte, qui se tient alternativement dans les deux pays tous les deux ans, sera couronnée par la signature de plusieurs accords de coopération bilatérale dans divers domaines.



Selon les chiffres de l’Office des changes, les importations du Maroc en provenance du Qatar ont avoisiné 532,84 MDH en 2016, tandis que le Maroc a exporté vers ce pays environ 111,32 MDH au cours de la même année.



A fin septembre 2017, les importations se sont chiffrées à près de 332,1 MDH, contre environ 145,55 MDH d'exportations, selon la même source.