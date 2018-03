Début à Dakhla des travaux du Forum Crans Montana

La cérémonie d'ouverture de cette édition, la quatrième consécutive organisée dans la Perle du Sud, a été marquée par un message adressé par le Roi Mohammed VI aux participants, et dont lecture a été donnée par le président de la région de Dakhla-Oued Eddahab, M. Ynja Khattat.



Cette grand-messe, qui se poursuit jusqu'au 20 courant, réunit plus d'un millier de participants et de personnalités provenant de plus d'une centaine de pays, dont 49 pays africains outre des représentants de plusieurs organisations internationales et régionales.



Ce grand événement international consacre le rayonnement international de la ville de Dakhla et de sa renommée en tant que destination privilégiée pour abriter les plus grandes manifestations internationales.



Cette années, d'anciens chefs d'Etat et de gouvernement, des ministres, des présidents de parlements, des décideurs, des parlementaires et des experts internationaux se sont donné rendez-vous à Dakhla pour débattre de l'avenir de l'Afrique, du développement durable, de la coopération sud-sud et des différents défis de l'Afrique à l'ère de la mondialisation.



Le programme de cette manifestation est organisée en deux parties; la première au Centre de conférence de la Perle du sud du 15 au 17 courant, et l’autre à bord d’un bateau de croisière voguant de Dakhla à Casablanca du 18 au 20 mars.



Cette édition donnera lieu à de nombreux échanges entre hauts responsables gouvernementaux et représentants du monde des affaires, qui porteront notamment sur "la sécurité alimentaire et l’agriculture durable", "l'économie des océans et le secteur halieutique", "les énergies renouvelables et la révolution verte africaine" et "l’Afrique, terminal majeur de la route de la soie".



"La coopération régionale en matière de Santé publique" ainsi que "la gestion urbaine globale, nouveau défi de l’Afrique" sont également au menu.



Les femmes et la jeunesse seront aussi à l’honneur à l’occasion de sessions extraordinaires de l’African Women’s Forum et des Nouveaux leaders du futur qui célébreront cette année encore les acteurs essentiels du renouveau de l'Afrique.



Les travaux de cette édition seront aussi ponctués par la remise du prix 2018 de la Fondation Crans Montana Forum pour l'Afrique et la coopération Sud-Sud à Moustapha Cisse Lo, président du parlement de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), en reconnaissance « du travail accompli par le président Cisse Lo à la tête de l’organisation parlementaire des 16 Etats de la CEDEAO pour l’intégration, la liberté et l’épanouissement de ses peuples" et pour ses "efforts déployés en faveur de la libre circulation des personnes et des biens dans l’espace communautaire de cet ensemble régional".



Le Forum de Crans Montana, qui siège à Genève, est une organisation internationale qui œuvre à '’encourager la coopération internationale et la croissance globale et promouvoir un haut niveau de stabilité, d'équité et de sécurité’’.