Débat avec Marion Maréchal annulé au Medef: Aliot (RN) fustige "l'extrême élite"

Le député du Rassemblement national (RN) Louis Aliot a brocardé vendredi "l'extrême élite", en visant le Medef qui a annulé un débat de son université d'été pour lequel avait été conviée Marion Maréchal.



"L'extrême élite montre son vrai visage ! Celui de l'exclusion, de la discrimination, du sectarisme", s'est insurgé le député Louis Aliot sur Twitter.



"Il n'y aura ni intervenants RN ni intervenants LFI" à l'université d'été du Medef, a annoncé vendredi le président de l'organisation patronale Geoffroy Roux de Bézieux, après une journée de polémique.



Interrogé sur Radio Classique avant que cette annulation ne soit rendue publique, l'eurodéputé RN Nicolas Bay a avancé des raisons expliquant selon lui l'invitation de la nièce de la présidente du RN Marine Le Pen.



"Quand on a, selon les élections, entre un quart et un tiers des électeurs qui votent pour le Rassemblement national, toute volonté d'écarter notre mouvement et nos idées du débat, que ce soit les syndicats, les associations, n'a aucun sens, et c'est peut-être tout simplement ce constat qui a amené le président du Medef à cette invitation", a avancé l'eurodéputé.



Il a aussi jugé "particulièrement ridicule l'attitude de Gérard Larcher (président LR du Sénat, NDLR) qui dit on n'a pas le droit de dîner avec Marion Maréchal", après un dîner mardi d'une quinzaine d'élus LR avec Mme Maréchal.



M. Larcher avait estimé jeudi que ces élus s'étaient mis "en dehors" de leur parti et "n'appartiennent plus aux mêmes valeurs que (LR est) en train de définir autour de (son) président Jean Leonetti".



Pour Nicolas Bay, les digues entre les deux partis sont en train de sauter, "une bonne chose" selon lui, car dans cette "phase de recomposition", "le Rassemblement national est une force centrale et a un rôle majeur à jouer pour être le pivot de ce rassemblement".



Si Marion Maréchal "n'est pas dans le combat partisan", son action, avec le "développement de contacts à l'extérieur" du RN, peut être "très complémentaire" de celle du parti de Marine Le Pen, s'est-il félicité.