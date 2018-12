David Hurley, nouveau Gouverneur général d'Australie

Le gouverneur de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud et l’ancien général des forces de défense australiennes, David Hurley, a été nommé prochain Gouverneur général du pays-continent.



"J’ai choisi Hurley pour assurer la stabilité, la continuité et la certitude", a annoncé dimanche le Premier ministre Scott Morrison dans une déclaration à la presse devant le siège du Parlement à Canberra.



"Je n'avais qu'un choix, mon premier choix, et il se tient à côté de moi", dans une allusion à Hurley, considéré une personnalité conservatrice et sûre bénéficiant d'un soutien bipartite.



Exprimant son honneur et sa surprise d’être nommé Gouverneur général d'Australie, M. Hurley a indiqué que ce poste lui permet de continuer à rencontrer des "Australiens extraordinaires" après la fin de son mandat de gouverneur de Nouvelle-Galles du Sud l'année prochaine.



Le Gouverneur général en exercice, Sir Peter Cosgrove, devait prendre sa retraite à la fin de son mandat de cinq ans, en mars 2019.



Mais son mandat serait prolongé de quelques mois afin de permettre à M. Hurley de rester gouverneur de Nouvelle-Galles du Sud lors des élections législatives de l’État le plus peuplé en Australie en mars prochain.



Le gouverneur général d’Australie est le plus haut représentant du chef d’Etat. Son rôle est à la fois institutionnel et honorifique. Il intervient, par exemple, dans la nomination des ministres et l’annonce des élections.