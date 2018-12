Danemark: les autorités authentifient une vidéo montrant le meurtre d'une scandinave

Les services de renseignement danois (PET) ont indiqué avoir authentifié une vidéo montrant le meurtre de l'une des deux jeunes scandinaves tuées dans le sud du Maroc. "Le PET confirme qu'une vidéo circulant sur Internet montre le meurtre d'une des deux femmes tuées au Maroc", ont affirmé les autorités danoises dans un communiqué tôt jeudi matin.



La vidéo d'une extrême violence a été relayée sur les réseaux sociaux, montrant l'un des meurtriers prononcer plusieurs fois les mots "revanche". Louisa Vesterager Jespersen, une étudiante danoise de 24 ans et Maren Ueland, une Norvégienne de 28 ans, étaient parties ensemble pour un mois de vacances au Maroc.



Les corps des victimes ont été découverts lundi matin dans une vallée du Haut-Atlas, sur un site isolé où elles avaient planté la tente pour la nuit, à deux heures de marche du village d'Imlil. Toutes deux ont été tuées à l'arme blanche, selon les autorités, et l'une d'entre elles a été décapitée.



Le Premier ministre danois Lars Løkke Rasmussen a dénoncé dans la nuit de mercredi à jeudi un crime "bestial" qui pourrait être "motivé par des raisons politiques et donc un acte terroriste". Les meurtres n'avaient pas été revendiqués jeudi en milieu de journée. Lors d'une conférence de presse jeudi, M. Rasmussen a indiqué que "les détails (...) n'avaient pas encore été clarifiés".



"Nous réagissons comme tout le monde avec consternation, dégoût et une profonde tristesse", a-t-il ajouté. De son côté, la Première ministre norvégienne, Erna Solberg, a condamné une "attaque brutale et dénuée de sens sur des innocents" dans un communiqué de presse. Jeudi, trois suspects recherchés depuis le meurtre de deux jeunes touristes scandinaves dans le sud du Maroc ont été arrêtés à Marrakech (centre).