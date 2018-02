Dakhla, terre des sports nautiques par excellence et destination d’aventure en plein désert

Affirmée comme site sportif de premier choix, la ville de Dakhla est devenue une terre d'accueil des sports nautiques par excellence et une destination d’aventure en plein désert.



Mariage entre mer et désert, des plages illimitées et ensoleillement tout au long de l’année, Dakhla est considérée aujourd’hui comme une capitale mondiale des sports, notamment nautiques, en abritant les rendez-vous sportifs les plus incontournables au niveau international.



Avec un vent constant et des eaux peu profondes, la perle du Sud est l’un des meilleurs endroits au monde pour apprendre et pratiquer le kitesurf et le windsurf. Chaque année, les plus grands windsurfers vont s'y entraîner. L'eau qui reste tout au long de l'année à une température très appréciable de 25 °C attire les surfeurs de tous les coins du monde.



Aux yeux des champions de cette discipline, Dakhla est le plus beau spot du monde juste après Hawa. Il existe actuellement 5 écoles de sports nautiques qui accueillent chaque année un total de 3.000 touristes sportifs.



"Reconnue pour ses importantes richesses naturelles, Dakhla attire les amateurs et professionnels de toute nationalité confondue des sports nautiques, notamment du kitesurf et du windsurf", a affirmé à la MAP, Laila Ouachi, présidente de l'association Lagon-Dakhla, organisatrice du Raid Sahraouiya.



"Il y a une dizaine d’années, il n’y avait qu’un seul vol par semaine à destination de Dakhla, mais avec le rayonnement de la ville à l’international grâce aux activités sportives, on est arrivé aujourd'hui à 18 vols par semaine, voir plus", s'est-elle félicitée.



Le développement du sport touristique et l’organisation de grandes manifestations sportives ont permis à cette ville de se positionner à la tête des destinations sportives les plus attractives, a-t-elle relevé, attribuant la dynamique que connait la ville à la la stratégie de développement adoptée dans la région.



S'inscrivant dans cette dynamique, le Raid Sahraouiya a fait de la promotion de la ville de Dakhla à l'échelle internationale son objectif principal, en mettant en avant ses potentialités touristiques innombrables, a-t-elle affirmé.



Initié par "l'Association Lagon Dakhla", cet événement multisports, combinant VTT, Canoë, Bike, Run, trail de nuit et course d’orientation, est une invitation ouverte à franchir le cap, à confronter ses limites et à surmonter les défis, tout en appréciant les paysages époustouflants de la ville de Dakhla.