Dakhla abrite des ateliers de formation au profit des participantes au raid "Sahraouiya"

Cette édition connaîtra aussi la participation d'étudiantes étrangères, qui poursuivent leur étude au Maroc, dans le cadre d'un partenariat entre l'association initiatrice de l'événement et l'Agence marocaine de coopération internationale (AMCI). Une étudiante palestinienne, Amani Rabah, a dans ce sens exprimé ses vives remerciements et sa gratitude à l'AMCI qui lui a donnée l'occasion pour participer au Raid "Sahraouiya", relevant que cet atelier constitue un premier exercice pour s'habituer au vélo avant d'entamer la compétition. Initiée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette 5ème édition de "Sahraouiya" constitue un challenge à la fois sportif et solidaire, permet à toute femme engagée dans l'action sociale de vivre une expérience inédite alliant sport, émotion et découverte dans un site exceptionnel, tout en adhérant à une cause sociale.



Cet événement multi-sports, combinant VTT, Canoë, Bike, Run, trail de nuit et course d’orientation, est une invitation ouverte à franchir le cap, à confronter ses limites et à surmonter les défis, tout en appréciant les paysages époustouflants de la ville de Dakhla.