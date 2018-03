Dakhla : Plus de 500 participants venus d’une centaine de pays attendus au Forum Crans Montana

Dakhla n’en finit pas de se préparer pour accueillir le Forum Crans Montana. Les préparatifs vont bon train pour recevoir la 4ème édition de cette grand-messe qui se tient du 15 au 20 Mars 2018.



Plus de 500 participants venus d’une centaine de pays sont attendus à Dakhla, au Forum de Crans Montana dédié cette année à l’Afrique et la coopération Sud-Sud.



Décideurs politiques et économiques, figures de sociétés civiles, représentants d’ONG internationales, influenceurs, le monde se donne rendez-vous dans la perle du Sud pour débattre, réfléchir, échanger à l’avenir du continent africain.



Pour les organisateurs, le forum Crans Montana de Dakhla est devenu un rendez-vous incontournable de réflexion sur l’Afrique et la coopération Sud-Sud. « The place to be » en quelque sorte. D’autant que, soutiennent les équipes du Forum Crans Montana, l’événement se tient dans un pays, le Maroc, qui joue un rôle essentiel de par sa politique de solidarité et développement économique en direction du continent africain.



La 4ème édition du Forum Montana Dakhla-Maroc a retenu des thématiques au cœur de l’actualité tant continentale que mondiale. C’est ainsi qu’une conférence internationale sur la gestion urbaine globale, ce nouveau défi qui se pose à l’Afrique. Plusieurs maires de villes africaines et européennes seront d’ailleurs présents à Dakhla pour exposer leur vision de la ville.



Egalement au programme une session sur « la sécurité alimentaire pour tous » dans le cadre de l’Agriculture durable en Afrique et ses capacités de résilience. L’ occasion sera ainsi donnée pour que soit présentée l’Initiative marocaine pour l’Adaptation de l’Agriculture Africaine au changement Climatique (AAA). Un exemple à méditer et à suivre.



L’économie des Océans et le Secteur Halieutique, filière stratégique pour l’Afrique, avec un accent sur l’Initiative de la Ceinture Bleue sera au cœur d’un panel de haut niveau.



Pas d’Afrique en émergence sans leadership des femmes Africaines. Le CMF 18 consacre à ce titre une séance plénière à l’émancipation de la femme en politique et dans le secteur économique.



L’épineuse de la question de la migration, cette priorité de l’agenda africain et mondial s’invite également aux travaux de cette 4ème édition du Forum Crans Montana Dakhla. En effet, une session relative à la migration et à la gestion des flux migratoires est au menu: une priorité de l’Agenda Africain et Mondial