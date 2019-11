Dakhla-Oued Eddahab: ouverture de la 10ème édition du Salon régional du livre et de l'édition

Organisée en coordination avec la Direction du livre, des bibliothèques et des archives, cette manifestation culturelle s’assigne pour objectifs de promouvoir la scène culturelle au niveau régional et de rapprocher le livre et la connaissance de la population locale, en mettant en valeur les dernières publications nationales.



Initié en coopération également avec la Wilaya de Dakhla-Oued Eddahab, le Conseil régional et la commune urbaine de Dakhla, ce salon s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports (département de la culture) visant à inciter toutes les couches sociales à lire et à mettre le livre à la disposition des lecteurs dans toutes les régions.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional de la Culture, Mamoune El Boukhari, a indiqué que cette nouvelle édition propose aux férus de la lecture les dernières parutions et les nouveaux ouvrages, à travers l’exposition, tout au long du Salon, de près de 24.000 livres.



Ayant pour ambition de promouvoir et valoriser la lecture au niveau de la région Dakhla-Oued Eddahab, cet événement aide à rendre le livre accessible pour toutes les catégories intéressées par la chose culturelle, a noté M. El Boukhari.



Il a, en outre, fait savoir que cette édition poursuivra son ouverture sur les cultures des pays voisins en abritant deux stands dédiés à la culture espagnole à savoir "l’académie Canaria des langues" et "l'académie Unamuno de la langue".



Cette édition dont le coup d’envoi a été donné par le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued Eddahab, Lamine Benomar, accompagné notamment du président du Conseil régional, El Khattat Yanja, est marquée par la participation d’environ 34 exposants représentant des librairies, des maisons d’édition nationales et des institutions publiques s’intéressant à l’édition et au livre.



Cette manifestation culturelle, qui se poursuit jusqu'au 25 novembre, va accueillir le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger en tant qu’invité d’honneur.



Au programme figurent des séminaires, des ateliers interactifs et la présentation de nouveaux livres, en plus d’activités de divertissement et d'ateliers destinés aux enfants.