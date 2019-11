Dakhla-Oued Eddahab appelée à améliorer la gestion des déchets

Les participants à la 7è édition du Forum régional de l'environnement ont appelé, vendredi à Dakhla (Sud du Maroc), à doubler les efforts en vue d'améliorer la gestion des services publics en matière de valorisation des déchets au niveau des collectivités territoriales relevant de la région de Dakhla-Oued Eddahab.



"La gestion des services publics en matière de valorisation des déchets cadre parfaitement avec la stratégie nationale de développement durable visant la protection de l'environnement et la création d'un espace de vie de qualité pour la population", a souligné Mohamed Yaddas, directeur du Forum.



Dans une allocution lue en son nom, M. Yaddas a jugé nécessaire d’élaborer une approche intégrée et participative pour une gestion durable des déchets, basée sur la logique gagnant-gagnant, permettant ainsi aux établissements publics, aux collectivités territoriales et aux acteurs économiques et de la société civile de relever le défi du développement durable.



Pour atteindre ces objectifs, il est désormais nécessaire d’adopter un nouveau modèle de développement plus participatif et intégré favorisant la création de richesse et pourvoyeur de revenus et d’opportunités d’emplois, a-t-il estimé.



Selon lui, il s’agit aussi de sauvegarder les écosystèmes menacés de détérioration à la faveur d’une gestion rationnelle des ressources, via la mise en œuvre d’une planification urbaine équilibrée dans les villes du Sud du Royaume portant sur le développement des énergies renouvelables pour répondre aux exigences du développement régional.



Ce forum annuel constitue une occasion idoine pour s’informer de la vision stratégique nationale ainsi que celle des conseils des collectivités territoriales de la région dans le domaine du développement durable, de la protection de l’environnement et de la promotion de l’économie verte, a-t-il fait remarquer.



Pour sa part, Mohamed Lkihal, chercheur dans le domaine de l’environnement et les droits de l’Homme, a relevé que le recyclage des déchets fait partie des objectifs de la stratégie de développement durable portant sur sept axes, dont l'économie verte qui constitue l'une des priorités du Maroc en matière de développement durable.



Dans un exposé intitulé "Les fondements législatifs et réglementaires de l'économie circulaire au Maroc: exemple de gestion de déchets", M. Lkihal a précisé que le Royaume a fixé parmi ses objectifs d’atteindre 20% du recyclage des déchets d’ici 2022.



A ce propos, il a rappelé que le Maroc a adopté un arsenal juridique en la matière, citant notamment, la loi 28.00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination, la loi cadre n°99.12 portant Charte nationale de l'environnement et du développement durable, le plan directeur national de gestion des déchets dangereux et le plan directeur préfectoral ou provincial de gestion des déchets ménagers et assimilés.



De son côté, Abdelhay Najoua, acteur associatif et expert en économie verte, a mis l’accent sur la stratégie nationale de réduction et de valorisation des déchets (SNRVD), qui prévoit un gisement des déchets à l’échelle nationale de 39 millions de tonnes à l’horizon 2030.



Dans ce contexte, M. Najoua a fait savoir que la SNRVD définit les objectifs et les axes stratégiques de réduction et de valorisation des déchets et constitue un référentiel national et un outil d’aide à la prise de décision pour une gestion durable des déchets et la promotion de l’économie circulaire au niveau territorial.



Initiée par le réseau de la baie de Dakhla pour l'action sociale et le développement, sous le thème "La valorisation des déchets, levier essentiel de l’économie circulaire pour atténuer les changements climatiques", l’édition 2019 du forum régional de l'environnement s’assigne pour objectifs de renforcer les échanges d’expériences et d’expertises dans la perspective d’établir une nouvelle vision en vue de la valorisation des déchets dans les différentes régions, et en particulier dans les provinces du Sud.



Cet évènement de deux jours, qui se tient à l'Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Dakhla, est initié à l’occasion de la célébration du 44ème anniversaire de la Marche verte et la Journée arabe de l’environnement. Il est organisé en partenariat avec l’Alliance marocaine pour le climat et le développement durable (AMCDD) et en coordination avec le secrétariat d’Etat chargé du Développement durable, en plus de plusieurs acteurs locaux.



Au programme de ce forum figurent des conférences et des ateliers interactifs sur "les notions de l'économie circulaire", "la valorisation des déchets non ménagers" et "les déchets industriels dans la région", outre la présentation des expériences locales en matière de tri des déchets.



En marge de ce forum, une cérémonie de remise des prix a été organisée et un hommage a été rendu au profit d’un nombre d’agents chargés de la propreté.